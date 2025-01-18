Beşiktaş’ta 29 kişiye mezar olmuştu! Gece kulübü faciası davasında yeni gelişme: Olay günü hiç bir önlem alınmamış

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Mahkeme başkanı, duruşmada bilirkişi raporunun hazırlanması için ek süre istendiğini bildirdi.

"KOMİ VEYA GARSON OLUP İNŞAAT İŞİNE YARDIM EDEN GÖRDÜM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen gece kulübünde şef garson olarak çalışan Erkan Dillice, SEGBİS aracılığıyla verdiği beyanında, olay günü mekana varmak üzereyken arkadaşlarının aradığını, olayı anlattıklarını ve kısa süre sonra kendisinin de olay yerine gittiğini söyledi.

İçeride kimlerin olduğu ya da ne yapıldığı bilgisine sahip olmadığını, yardım etmek istediğini ancak içeri alınmadığını ifade eden Dillice, "Ben personel şefiyim. Benim, işletme müşteriye açıkken yetkim bulunur. Kapalıyken yetkim bulunmaz. Genelde her yıl ramazan ayında tadilat oluyordu. Bu sene yapılan tadilat büyüktü. Son faaliyeti verdikten sonra bize ait olan eşyaları depolara teslim ediyoruz. Sonra izinlerimize çıkıyoruz." diye konuştu.

Dillice, kendisinin ara ara işletmeye gittiğini, rezervasyon takibinden de sorumlu olduğunu anlatarak "Bana kimse gel bugün çalış diye mesaj atmadı. Zorla geleceksiniz diye de bir sözüm olmadı. Bazı arkadaşlar izin kullanmak istemediğini söylemiş. Muhasebeyle bunu konuşmuş. Bunlar kim ve kaç kişi bilgim yok. Komi veya garson olup inşaat işine yardım eden gördüm. Berna Çaltepe'ye işletmemenin ne zaman açılacağını sorduğumda bayrama açılacağını söyledi. Ancak inşaat bayrama bitecek gibi görünmüyordu." ifadelerini kullandı.

Söz verilen bazı müştekiler ile sanık avukatları, tanığın duruşmaya gelerek dinlenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık Erkan Dillice'nin bir sonraki celse duruşmaya gelerek yeniden dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesin için duruşmayı şubat ayına erteledi.

"OLAY GÜNÜ HİÇ BİR ÖNLEM ALINMAMIŞ"

Davanın ardından duruşma salonlarının bulunduğu binanın önünde toplanan grup adına açıklama yapan müşteki Zülfiye Dolu, işletme sahipleri, tadilatı yapan firma yetkileri kadar Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şefliğinin de sorumlu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

İşletmede bugüne kadar böyle bir facianın yaşanmamasının şans olduğunu, iş yeri ruhsatlarının ve yangın raporlarının hukuka aykırı düzenlendiğini ifade eden Dolu, "Olay günü hiç bir önlem alınmamış, var olan yangın söndürme sistemi kapatılmış. İşçilere iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmemiştir." dedi.

Dolu, sanıkların tadilat öncesinde ve tadilat sırasında hiç bir önlem almadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Belediye yetkilileri denetim görevlerini yerlerine getirmeyerek o eylemleri nedeniyle 29 kişinin ölmesine neden olmuşlardır. Davada işletme sahibi ve tadilatı yapan firma sahibi sanıklar, ölen ve tadilat için şantiye şefi gösterilen Sinan Yılmaz'a tüm sorumluluğu yüklemeye çalışırken, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şefliği'nden sanıklar ise cinayet ve kendi eylemleri arasında bir bağlantı bulunmadığını, illiyet bağı olmadığını iddia ediyorlar. İşletmenin kurulduğu tarihten bu yana alınan ruhsatların hepsinde usule aykırı işlem yapılmış. Yıllarca usulsüz işlemlerle çalıştırılan iş yeri denetlenmemiştir."