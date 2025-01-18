18 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de korku dolu anlar! 3 katlı otelde yangın

Ataşehir'de korku dolu anlar! 3 katlı otelde yangın

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2025 06:16
ABONE OL
Ataşehir’de korku dolu anlar! 3 katlı otelde yangın

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ataşehir'de bulunan 3 katlı otelin eksi birinci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Yangında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ataşehir'deki otelde çıkan yangından görüntüler (DHA)Ataşehir'deki otelde çıkan yangından görüntüler (DHA)

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Ataşehir'deki otelde çıkan yangından görüntüler (DHA)Ataşehir'deki otelde çıkan yangından görüntüler (DHA)

Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ataşehir'deki otelde çıkan yangından görüntüler (DHA)Ataşehir'deki otelde çıkan yangından görüntüler (DHA)

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ataşehir'deki otelde çıkan yangından görüntüler (DHA)Ataşehir'deki otelde çıkan yangından görüntüler (DHA)

Yangının çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör