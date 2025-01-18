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Beyoğlu'nda yangın paniği! Üç gecekondu kullanılamaz hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.01.2025 00:12
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Beyoğlu’nda yangın paniği! Üç gecekondu kullanılamaz hale geldi

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Suriri Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki gecekonduya da sirayet etti.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında gecekondular kullanılamaz hale geldi.

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Beyoğlu’nda yangın paniği! Üç gecekondu kullanılamaz hale geldi Beyoğlu’nda yangın paniği! Üç gecekondu kullanılamaz hale geldi Beyoğlu’nda yangın paniği! Üç gecekondu kullanılamaz hale geldi
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