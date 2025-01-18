Beyoğlu’nda yangın paniği! Üç gecekondu kullanılamaz hale geldi

Suriri Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki gecekonduya da sirayet etti.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında gecekondular kullanılamaz hale geldi.