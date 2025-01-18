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Ataşehir’de otelde yangın faciası! A Haber olay yerinde

Ataşehir'de otelde yangın faciası! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 09:38
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ataşehir'de bulunan 3 katlı otelin eksi birinci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Yangın 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden detayları aktardı.
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Ataşehir’de otelde yangın faciası! A Haber olay yerinde
Yangın faciası! A Haber olay yerinde
Yangın faciası! A Haber olay yerinde
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