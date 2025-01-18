18 Ocak 2025, Cumartesi
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Ataşehir'de otelde yangın faciası! A Haber olay yerinde
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ataşehir'de bulunan 3 katlı otelin eksi birinci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Yangın 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden detayları aktardı.