Uşak’ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! 28 kişi yaralandı

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! Olay yerinden görüntüler

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, servisin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne gece vardiyasında çalışan işçileri götürdüğünü söyledi.

Vali Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibarıyla yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibarıyla yok. Yaralıların tamamına geçmiş olsun diliyorum."