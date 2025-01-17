17 Ocak 2025, Cuma
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Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! 28 kişi yaralandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 06:10
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Uşak’ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! 28 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile işçi servisin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 28 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler ile işçi servisindeki 24 işçi ve otomobildeki 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen H.Y'nin kullandığı 35 Z 3335 plakalı otomobil, Gediz Kavşağı'nda aynı istikamette seyreden B.P. idaresindeki 64 S 0342 plakalı işçi servisine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! Olay yerinden görüntülerUşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! Olay yerinden görüntüler

Yaralanan sürücüler ile işçi servisindeki 24 işçi ve otomobildeki 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, olay yerine gelerek kazayla ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı.

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! Olay yerinden görüntülerUşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! Olay yerinden görüntüler

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, servisin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne gece vardiyasında çalışan işçileri götürdüğünü söyledi.

Vali Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibarıyla yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibarıyla yok. Yaralıların tamamına geçmiş olsun diliyorum."

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! Olay yerinden görüntülerUşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı! Olay yerinden görüntüler

Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden Aktaş, yaralıların durumu hakkında Başhekim Tarık Acar'dan bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret eden Aktaş, ardından hastanenin önünde bekleyen yaralı yakınlarına sağlık durumları hakkında bilgi vererek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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