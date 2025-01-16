Sultangazi’de önce kamyonla çarpıştı sonra dereye uçtu! Yaralılar var

Sultangazi'de hafif ticari araçla çarpışan hafriyat kamyonunun dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, 34 MCM 557 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

DEREYE UÇTU

Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan iki araçtan kamyon Alibey Deresi'ne düştü, hafif ticari araç ise otluk alanda durdu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi.

Dereye düşen kamyonun sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 3 yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.