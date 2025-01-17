Bursa’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı (AA)

Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı. Kazada, sürücü M.P. ile yanında bulunan Z.P., F.P. ve Muharrem P. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.