Siirt’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Siirt Kurtalan kara yolu Mezopotamya Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ve hastanede taraflar arasında yaşanan tartışma ise kameraya yansıdı. Tarafları polis ve güvenlik görevlileri ayırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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