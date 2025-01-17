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Siirt'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 15:47
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Siirt’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ve hastanede taraflar arasındaki tartışma ise kameraya yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Siirt Kurtalan kara yolu Mezopotamya Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ve hastanede taraflar arasında yaşanan tartışma ise kameraya yansıdı. Tarafları polis ve güvenlik görevlileri ayırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Siirt’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Siirt’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Siirt’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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