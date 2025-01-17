Eski muhtarın pompalı tüfekle öldürdüğü eşi toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı Ali Kaya, henüz bilinmeyen nedenle, evinde uyuyan eşi Latife Kaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Latife Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Latife Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali Kaya ise gözaltına alındı. Latife Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp Atalar Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kaya, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gözaltına alınan Ali Kaya'nın ise jandarmaya, 'Beni evime niye götürmüyorsunuz? Neden beni evimden çıkarıyorsunuz?' dediği öğrenildi. Kaya'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.