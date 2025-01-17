Başakşehir’de asansör boşluğuna düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Ahmet Balcı (65) dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi 38. Sokak'ta yapımı süren bir inşaatta asansör boşluğuna düştü.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Balcı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.



Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN