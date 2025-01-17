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Başakşehir'de asansör boşluğuna düşen kişi öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 15:48
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Başakşehir’de asansör boşluğuna düşen kişi öldü

Başakşehir'de inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Balcı (65) dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi 38. Sokak'ta yapımı süren bir inşaatta asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Balcı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Başakşehir’de asansör boşluğuna düşen kişi öldü Başakşehir’de asansör boşluğuna düşen kişi öldü Başakşehir’de asansör boşluğuna düşen kişi öldü
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