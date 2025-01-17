İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor! CHP’li İBB ve İSKİ’ye ‘görevini yap’ çağrısı...

İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor (AA)

İSKİ tarafından Melen Baraj Gölü'nün mevcut su kalitesi ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için 2020'de "Melen Baraj Gölü Özel Hükümleri" hazırlanarak, havzadaki faaliyetlere ilişkin gerekli hukuki ve teknik esasların düzenlendiğini anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Melen Baraj Gölü ve Havzası için belirlenen özel hükümlerdeki 'Havza sınırları içerisindeki tüm il, ilçe, köy ve mahallelerin evsel atık su bertarafı için gerekli tüm altyapı, arıtma tesisleri ve sızdırmalı, sızdırmasız foseptiklerin, revizyonu ve inşaatı İSKİ, işletmesi ilgili sorumlular, kurumlar denetlemesi ise İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılır' hükmü İSKİ'ye özellikle altyapı yatırımları noktasında önemli sorumluluklar yüklüyor. Ancak İSKİ'nin bu yatırımlarını tamamlamaması nedeniyle arıtma tesisine bağlanmayan kanalizasyon hatları Melen Deresi'ne ya da Melen'i besleyen diğer derelere akıyor."

İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor (AA)

İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor (AA)

İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor (AA)