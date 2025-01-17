Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan M.E. (16) idaresindeki 16 BMS 996 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilek U.'ya (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN