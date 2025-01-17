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Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 14:09
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Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan M.E. (16) idaresindeki 16 BMS 996 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilek U.'ya (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı
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