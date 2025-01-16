Küçükçekmece’deki metrobüs faciası davasında ara karar! İBB’de denetim amiri kendini böyle savundu: Ne teknik bilgiye sahibim ne de denetimim var

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Tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, metrobüsün şoförlüğü yaptığını, kazadan bir gün önce ise izinli olduğunu söyledi. Bu sırada mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen çalışmadaki yol değişimiyle ilgili bilgi mesajına bakamadığını öne süren Çetin, kazanın olduğu gün bindiğini araçta 15 dakika oturduğunu ancak o esnada hiçbir mesaj gelmediğini iddia etti.

Çetin, kaza günü yola çıktığını belirterek, "O yol, kör noktada açılmış. Ben görür görmez frenlemeye başladım. Kaza sonuna kadar ayağımı frenden çekmedim. Orada hızlı bir seçim yapmam lazımdı. Amirlerimi ezmemek için karşı şeritten gelen metrobüsün sağ arka kısmına vurmak zorunda kaldım. Ben el frenini çekip tüm yolcuları boşalttım. Yaralı olan herkesin başında bekledim. Kesinlikle burada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Kurtarmak için elimden gelenin fazlasını yaptım." dedi.

"NE TEKNİK BİLGİYE SAHİBİM NE DE DENETİMİM VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) denetim amiri olarak görev yapan tutuklu sanık Hüseyin Pazarlı, denetim yapmamakla suçlandığını söyledi.

Pazarlı, "Ben sadece altımda görev yapan amir arkadaşların işe gelip gelmediklerini kontrol etmekle ve yolda metrobüs kaldığı zaman yolcuların güvenli bir şekilde başka bir metrobüse aktarılmalarıyla ilgileniyorum. Ben yol yapım çalışmasıyla ilgili ne teknik bilgiye sahibim ne de denetimim var." diye konuştu.