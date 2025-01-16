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Erzincan'da kalp krizi geçiren sürücünün öldüğü kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 16:15
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Erzincan’da kalp krizi geçiren sürücünün öldüğü kaza kamerada

Erzincan'da sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu otomobilin park halindeki kamyonete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kalp krizi geçirdiği için hastaneye yetişmeye çalışan Mehmet Murat Karaaslan'ın (53) kullandığı 24 ABT 543 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak'ta seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan Oktay Sezgin idaresindeki 06 DVG 519 plakalı kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Yaralılardan Mehmet Murat Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaaslan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.

Oktay Sezgin'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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