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Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar! Yakalama kararı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 23:01
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Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar! Yakalama kararı

Sözcü Gazetesi'ndeki bazı haberler nedeniyle açılan davanın daha önce yapılan duruşmalarına katılmayan gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davanın daha önce yapılan duruşmalarına katılmayan gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DURUŞMAYA KATILMADI YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sözcü Gazetesinde yayınlanan bazı haberler nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılmayan Burak Akbay'ın ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında olan ve duruşmaya katılmayan Akbay hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar! Yakalama kararı Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar! Yakalama kararı Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar! Yakalama kararı
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