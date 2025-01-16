Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar! Yakalama kararı
Sözcü Gazetesi'ndeki bazı haberler nedeniyle açılan davanın daha önce yapılan duruşmalarına katılmayan gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davanın daha önce yapılan duruşmalarına katılmayan gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
DURUŞMAYA KATILMADI YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Sözcü Gazetesinde yayınlanan bazı haberler nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılmayan Burak Akbay'ın ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında olan ve duruşmaya katılmayan Akbay hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.