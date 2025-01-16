Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı! İfadesi ortaya çıktı

Büyükçekmece'de okulun müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki lise öğrencisi B.Y.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde "Hoşlandığım kıza bir gün önce mesaj attım. 'Sana hediye aldım, yarın gel vereyim. Başımın ağrımayacağı bir yere götüreceğim orada vereceğim' dedim. O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım." dediği öğrenildi. Kız öğrencinin okula gelmemesi üzerine de devamsızlığını konuşmak için müdür yardımcısının odasına gittiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, dün Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir lisede meydana geldi. 10. sınıf öğrencisi B.Y.E., çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula gitti. B.Y.E., okul müdürünün odasına girerek devamsızlıklarının silinmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Ş.Ç.'yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçtı.