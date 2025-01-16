Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

İlkan Karaman'ın ölümüne ilişkin davada Başsavcılıktan itiraz geldi

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ GELDİ

Önder, yaptığı savunmada, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etmişti ve mahkeme, Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetmişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu karara itiraz etti.