Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Muğla'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a (34) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan ve tahliyesinin ardından yakalama kararı çıkartılan Emre Ali Önder (30), teslim olup tutuklandı.
İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden geçen yıl 8 Eylül'de saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI ÇIKMIŞTI
lkan Karaman'ın ölümüne yol açan alkollü sürücü Emre Ali Önder, hakim karşısına çıkmıştı. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla iki yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Önder, ilk duruşmada tahliye edilmişti.
BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ GELDİ
Önder, yaptığı savunmada, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etmişti ve mahkeme, Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetmişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu karara itiraz etti.
TESLİM OLUP TUTUKLANDI
İtirazı değerlendiren Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Önder için yakalama kararı çıkartıldı. Muğla Adliyesi'ne gelen Önder teslim oldu. Önder, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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