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Denizli'de evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesinde kan donduran itiraf: Plan yapıyordum

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 16:04
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Denizli’de evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesinde kan donduran itiraf: Plan yapıyordum

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişiyi evinde tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, Hasan Öztürk'ün, 2016 yılında babasını ayağından vurup annesini de dövdüğünü, bunun üzerine bir süre önce cezaevinden çıkan Öztürk'ü öldürmek için plan yaptığını söylediği öğrenildi.

Kocadere Mahallesi'nde dün Hasan Öztürk'ün (63) evinde öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 18 güvenlik kamerasındaki 180 saatlik kayıttan katil zanlısının Veli Tugay S. (24), olduğunu tespit etti.

Tüfekle öldürülen kişinin katil zanlısının evinde birçok suç aleti ele geçirildi (AA)Tüfekle öldürülen kişinin katil zanlısının evinde birçok suç aleti ele geçirildi (AA)

BİRÇOK SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada suç aleti av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 40 mermi, 3 tabancalara ait şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 257 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlı tutuklandı.

Denizli'de evinde tüfekle öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandıDenizli'de evinde tüfekle öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

İFADESİ KAN DONDURDU: PLAN YAPIYORDUM

Şüphelinin ifadesinde, Hasan Öztürk'ün, 2016 yılında babasını ayağından vurup annesini de dövdüğünü, bunun üzerine bir süre önce cezaevinden çıkan Öztürk'ü öldürmek için plan yaptığını söylediği öğrenildi.

Hasan ÖztürkHasan Öztürk

Kocadere Mahallesi'nde yaşayan Hasan Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin silahla vurulduğu ihbarında bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde tüfekle vurulan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Denizli’de evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesinde kan donduran itiraf: Plan yapıyordum

Jandarma ekipleri, tek katlı evin penceresinden ateş açtıktan sonra uzaklaştığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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Denizli’de evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesinde kan donduran itiraf: Plan yapıyordum Denizli’de evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesinde kan donduran itiraf: Plan yapıyordum Denizli’de evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesinde kan donduran itiraf: Plan yapıyordum
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