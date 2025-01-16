Denizli'de evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesinde kan donduran itiraf: Plan yapıyordum
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişiyi evinde tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, Hasan Öztürk'ün, 2016 yılında babasını ayağından vurup annesini de dövdüğünü, bunun üzerine bir süre önce cezaevinden çıkan Öztürk'ü öldürmek için plan yaptığını söylediği öğrenildi.
Kocadere Mahallesi'nde dün Hasan Öztürk'ün (63) evinde öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 18 güvenlik kamerasındaki 180 saatlik kayıttan katil zanlısının Veli Tugay S. (24), olduğunu tespit etti.
BİRÇOK SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada suç aleti av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 40 mermi, 3 tabancalara ait şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 257 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlı tutuklandı.
İFADESİ KAN DONDURDU: PLAN YAPIYORDUM
Şüphelinin ifadesinde, Hasan Öztürk'ün, 2016 yılında babasını ayağından vurup annesini de dövdüğünü, bunun üzerine bir süre önce cezaevinden çıkan Öztürk'ü öldürmek için plan yaptığını söylediği öğrenildi.
Kocadere Mahallesi'nde yaşayan Hasan Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin silahla vurulduğu ihbarında bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde tüfekle vurulan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuşlar hangi çiçek türlerine gelir? Bahçenizi kuş cıvıltılarıyla şenlendirecek 10 çiçek türü
- Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri
- Zihin oyunları severler için meydan okuma! Farklı sayıyı kaç saniyede bulabilirsin?
- Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler? Metil Alkol nedir ve neden tehlikeli?
- Vücudunuzdaki bu 4 belirtiye dikkat! Karaciğer yağlanması olabilir
- Sabahları kuru üzüm suyu içmenin şaşırtıcı faydaları!
- İlkokul, ortaokul ve lise karneleri ne zaman verilecek? 2025 1. Dönem karneleri hangi tarihte ve saatte alınacak?
- 10 gün avantajıyla emeklilik imkanı! SGK prim-gün tablosu hesaplandı
- Elektrik tasarrufu için hayatınızı kolaylaştıracak 7 altın kural
- Karne almaya gitmek zorunlu mu, gitmezsek ne olur? Karne günü yoklama alınır mı?
- Sofranızda olması gereken kalp dostu süper 9 besin
- 3 haftada 15 kilo verdiren diyet: 2025'in en viral yöntemi zahmetsiz zayıflatıyor