Denizli’de evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesinde kan donduran itiraf: Plan yapıyordum

Denizli'de evinde tüfekle öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

İFADESİ KAN DONDURDU: PLAN YAPIYORDUM

Şüphelinin ifadesinde, Hasan Öztürk'ün, 2016 yılında babasını ayağından vurup annesini de dövdüğünü, bunun üzerine bir süre önce cezaevinden çıkan Öztürk'ü öldürmek için plan yaptığını söylediği öğrenildi.