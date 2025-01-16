16 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da motokuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada

Elazığ'da motokuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 14:03
ABONE OL
Elazığ’da motokuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada

Elazığ'da 2 motokuryenin trafikte tehlikeli ilerleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı.

ELAZIĞ'DA MOTOKURYENİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 motokurye trafiği tehlikeye attı. Akan trafikte arkadaşının motosikletine ayağı ile temas eden şahsın görüntüleri başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör