Sivas'ta okul servis minibüsü ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Okul servisindeki öğrenciler Umut Dikici, Hüseyin Kılıç ve Belinay Yağmur Doğan ile cip sürücüsü Ömer Evcioğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Okul servisi sürücüsü Mustafa Yaşar Yılmaz ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.