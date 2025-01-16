Bul karayı al parayı dolandırıcılarına operasyon: 9 gözaltı
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte “Bul karayı al parayı” adlı oyun üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışmalar başlattı. Yaklaşık iki aylık detaylı teknik ve fiziki takip sonucunda, ekipler şüphelilere karşı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da polis ekiplerinin, 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.