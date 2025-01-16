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AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 01:43
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AFAD duyurdu: Adıyaman’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.24'te gerçekleşen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın X hesabından yapılan paylaşım AFAD'ın X hesabından yapılan paylaşım

#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2025-01-16
Saat:01:24:22 TSİ
Enlem:37.85556 N
Boylam:37.85 E
Derinlik:7 km

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 01.24'te gerçekleşen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

16-01-2025 01:24:22 37.8556 37.85 7 ML 3.5 Gölbaşı (Adıyaman) 648951
16-01-2025 00:53:47 40.2197 28.9642 4.42 ML 1.6 Nilüfer (Bursa) 648949
16-01-2025 00:30:06 38.4189 27.0158 7.07 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.46 km] Balçova (İzmir) 648950
16-01-2025 00:27:09 37.1472 28.8225 7 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 648945
16-01-2025 00:15:38 37.7714 36.5039 7.03 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 648947
16-01-2025 00:14:06 37.5994 35.4236 7 ML 2.1 Aladağ (Adana) 648946
16-01-2025 00:13:18 39.8792 40.0356 6.51 ML 1.6 Çayırlı (Erzincan) 648948
15-01-2025 23:45:55 39.8681 41.8069 7.11 ML 1.0 Köprüköy (Erzurum) 648944
15-01-2025 23:37:13 37.7811 36.495 8.16 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş) 648943
15-01-2025 23:29:09 38.0908 38.3897 7 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 648941
15-01-2025 23:16:58 39.935 41.7264 6.97 ML 1.1 Pasinler (Erzurum) 648942
15-01-2025 23:15:08 40.2558 35.2758 6.91 ML 1.0 Ortaköy (Çorum) 648940
15-01-2025 23:09:36 40.83 34.1303 11.1 ML 2.4 Bayat (Çorum) 648939
15-01-2025 22:18:46 38.8206 42.4931 7.03 ML 1.4 Ahlat (Bitlis) 648938
15-01-2025 22:14:35 39.8675 41.7622 15.06 ML 1.8 Pasinler (Erzurum) 648937
15-01-2025 22:11:20 37.8911 36.5131 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 648936
15-01-2025 21:47:47 38.2058 38.0275 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 648935
15-01-2025 21:28:23 38.3931 38.9181 7.01 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 648934
15-01-2025 20:28:03 38.3603 38.8667 7 ML 1.6 Kale (Malatya) 648932
15-01-2025 20:13:55 38.9456 38.235 7 ML 1.3 Arguvan (Malatya) 648933

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AFAD duyurdu: Adıyaman’da 3.5 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu: Adıyaman’da 3.5 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu: Adıyaman’da 3.5 büyüklüğünde deprem
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