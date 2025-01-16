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Adana'da torbacılara operasyon! Koçbaşıyla kapılar kırıldı

Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 27 gözaltı kararı verilen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:40
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Adana’da torbacılara operasyon! Koçbaşıyla kapılar kırıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Adana'da torbacılara şafak operasyonu (İHA)Adana'da torbacılara şafak operasyonu (İHA)

KOÇBAŞIYLA KAPILAR KIRILDI
Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi.

Adana'da torbacılara şafak operasyonu (İHA)Adana'da torbacılara şafak operasyonu (İHA)

Ardından özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından evin içerisi de güvenli hale gelince narkotik köpekleri arama yaptı.


Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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