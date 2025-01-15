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Kayseri'de suç örgütü çökertildi: 19 şüpheli yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 08:44 Güncelleme: 15.01.2025 09:07
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Kayseri’de suç örgütü çökertildi: 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de E.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre-6” operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını E.Ç.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonu düzenlendi.

"HÜCRE-6" OPERASYONUNDA 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sonucu 19 şüpheli yakalanırken şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı. Ayrıca operasyonlar sonucu 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.

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Kayseri’de suç örgütü çökertildi: 19 şüpheli yakalandı Kayseri’de suç örgütü çökertildi: 19 şüpheli yakalandı Kayseri’de suç örgütü çökertildi: 19 şüpheli yakalandı

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