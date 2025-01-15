Malatya’da TIR devrildi: 2 ölü 1 yaralı

Malatya'da devrilen TIR'ın şoförü Abdullah Dağbaşı (46) ile yanındaki Yusuf Donat (23) öldü, Halil Toprak ise yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Dağbaşı'nın kontrolünü yitirdiği 02 HP 280 plakalı TIR devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde TIR'ın şoförü Abdullah Dağbaşı ile yanındaki Yusuf Donat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Halil Toprak ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağbaşı ve Donat'ın cenazeleri ise incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kondu.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.