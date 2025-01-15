Antalya’da kış uykusuna yatmayan ayılar böyle görüntülendi

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi yakınlarında bulunan ve Milli Park niteliğinde olan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımlı Gidengelmez Dağları'nda, kış uykusu öncesi dağda yiyecek arayan iki boz ayı görüntülendi. Kış uykusuna yatmadan yiyecek bulup yağ depolamaya çalışan iki boz ayının o anları, İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerasına yansıdı. Dağ yamacında gezinen iki ayı bir süre sonra çevresine bakınarak daha yüksek kesimlere çıkarak gözden kayboldular.

