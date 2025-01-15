İzmir'deki metroda yangın: Yolcular tahliye edildi
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VATMAN KABİNİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Bornova'daki Bölge Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde vatman kabininden duman çıkması panik yarattı. Yolcular tedbiren tahliye edilirken, küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
İzmir'de metronun vatman kabininden çıkan duman panik oluşturdu. Yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.
VATMAN KABİNİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Olay, sabah saatlerinde Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı yangın müdahale sonucu söndürülürken meydana gelen olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
İzmir Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır."