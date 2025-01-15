15 Ocak 2025, Çarşamba
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Adana'da haraç istediler alamayınca iş yerini kurşunladılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 15:31 Güncelleme: 15.01.2025 15:31
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Adana’da haraç istediler alamayınca iş yerini kurşunladılar

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine gelerek haraç isteyen şahıslar istediklerini alamayınca kısa bir süre sonra tekrar gelerek iş yerini kurşunladılar.

İddiaya göre, bugün sabah saatlerinde, ikinci el ev eşyası satan bir iş yerine gelen şahıslar, Nizam Güvendik'ten haraç istedi. Şahıslarla Güvendik arasında tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra bir otomobille tekrar gelen 4 kişi dükkana 10 el ateş etti. Açılan ateş sonrası iş yeri ve üst katındaki ev zarar gördü.

HARAÇ İSTEDİLER ALAMAYINCA İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR

İş yeri sahibinin abisi Necmettin Güvendik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "140 bin nüfuslu bir ilçeye böyle olaylar yakışmıyor. Sabah iş yerine gelip tehdit ettiler, daha sonra silahla ateş açtılar. Burada kadınlar ve çocuklar vardı. Çok daha kötü bir sonuç olabilirdi" dedi.

Olayın ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek geniş çaplı bir inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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