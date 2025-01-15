Haberler Tıkla Haberleri Bağcılar’da taşla öldürülen Meryem Samou’nun elbisesinde DNA aranacak!

Bağcılar’da taşla öldürülen Meryem Samou’nun elbisesinde DNA aranacak!

İstanbul Bağcılar’da girdiği evde 12 yaşındaki Meryem Samou'yu kaldırım taşıyla öldürüp, 5 yaşındaki kardeşini de yaralayan Zekeriya A. isimli katil zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savunmasında "Para istedim vermeyince bıçakladım" diyen cani adliyeye sevk edildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:26
ABONE OL
Bağcılar’da taşla öldürülen Meryem Samou’nun elbisesinde DNA aranacak!
TAŞLI SALDIRIDA ÖLEN ÇOCUĞUN ANNESİ: CİĞERİM YANIYOR

15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta 5 katlı binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriya A. Suriyeli Meryem Samou (12) ve Ahmet Samou (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren zanlı (DHA)Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren zanlı (DHA)

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne Güli Samou kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren zanlı (DHA)Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren zanlı (DHA)

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin anne Güli Samou'nun "Çocuklarım tanımadıkları kişiye asla kapıyı açmazlar" ifadesi üzerinde çemberi daralttı. Aileyi tanıyan tüm kişiler inceleme altına alındı.

Yapılan araştırmada bir tekstilce çalışan Zekeriya A.'nın olay günü işte olması gerekirken, mahallede eldiven takarak dolaştığı tespit edildi. Yapılan incelemede Zekeriya A.'nın bir gün önce eşiyle birlikte çay içmeye ailenin evine geldiği ve bu sırada anne Güli Samaou'nun ertesi gün dışarı çıkacağı bilgisine ulaştığı öğrenildi.

Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren zanlı (DHA)Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren zanlı (DHA)

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu gelişmeler üzerine şüpheli Zekeriya A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Önce cinayet işlediği iddialarını kabul etmeyen şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin "Bir gün önce elektrik işleri var diyerek beni eve çağırdılar. Olay günü eve gittim. Evde çocuklar vardı. İşimi yaparken onlara 'para verecek misiniz?' diye sorunca kendilerinde para olmadığını söylediler. Bir anda öfkelendim. Sobanın yanında bulduğum taşla başlarına vurdum" dediği öğrenildi.

Bağcılar'da taşla öldürülen 12 yaşındaki Meryem Samou (DHA)Bağcılar'da taşla öldürülen 12 yaşındaki Meryem Samou (DHA)

EVDE PARA ARANMIŞ

Polis evde yaptığı incelemede, cinayetin ardından bütün evin altının üstüne getirildiği ve bir şeyler arandığını tespit etti. Ekipler Zekeriya A.'nın hırsızlık için eve gittiğini, anlık gelişen olayın ardından evde kısa bir süre para arayıp daha sonra kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren zanlı (DHA)Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren zanlı (DHA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zekeriya A. bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayete kurban giden Meryem Samou'nın elbiselerinden DNA örneği alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.

Eve giren zanlı kız çocuğunu taşla öldürdü!Eve giren zanlı kız çocuğunu taşla öldürdü! EVE GİREN ZANLI KIZ ÇOCUĞUNU TAŞLA ÖLDÜRDÜ!

SON DAKİKA