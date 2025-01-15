11 kişi sahte alkolden öldü

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde son bir gün içinde sahte alkolden zehirlenen 38 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hastaneye başvuranlar tedavi altına alındı. Başvuran hastalardan 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan 11 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.