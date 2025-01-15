15 Ocak 2025, Çarşamba
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Yalova'da öğrenci servisi alevler içerisinde kaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 10:24
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Yalova’da öğrenci servisi alevler içerisinde kaldı

Yalova'da merkeze bağlı Sugören köyüne öğrencileri almak için giden okul servisi seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Yangının öğrencilerin alınmadan meydana gelmesi bir facianın oluşmasını önledi.

Yalova'da İrfan Karabayır idaresindeki Sugören Muhtarlığına ait ve okul servisi yapan 77 ADH 719 plakalı midibüs seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Yalova’da öğrenci servisi alevler içerisinde kaldı

EKİPLER KISA SÜREDE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Sugören köy yolunda sürücü aracını yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye sevk edilen Yalova itfaiyesi araçtaki yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yalova’da öğrenci servisi alevler içerisinde kaldı

Yangının öğrencilerin alınmadan meydana gelmesi bir facianın oluşmasını önledi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

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Yalova’da öğrenci servisi alevler içerisinde kaldı Yalova’da öğrenci servisi alevler içerisinde kaldı Yalova’da öğrenci servisi alevler içerisinde kaldı

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