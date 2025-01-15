Yalova'da öğrenci servisi alevler içerisinde kaldı
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Yalova'da merkeze bağlı Sugören köyüne öğrencileri almak için giden okul servisi seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Yangının öğrencilerin alınmadan meydana gelmesi bir facianın oluşmasını önledi.
Yalova'da İrfan Karabayır idaresindeki Sugören Muhtarlığına ait ve okul servisi yapan 77 ADH 719 plakalı midibüs seyir halindeyken alevlere teslim oldu.
EKİPLER KISA SÜREDE YANGINI SÖNDÜRDÜ
Sugören köy yolunda sürücü aracını yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye sevk edilen Yalova itfaiyesi araçtaki yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.