Yok böyle dolandırıcılık! Onlar istedi defalarca binlerce dolar gönderdi

Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı (AA)

BAHANELER ART ARDA GELDİ: TEŞVİK DE ALABİLİRSİN



Önce birikim yaptığı döviz ve altınları yatırdığını belirten D.Ö. "Bir süre sonra sistemden çıkmak istedim. Ancak '100 bin doların altında çıkışa müsaade etmiyoruz' dediler. 'Paranı yüz bin dolara tamamlaman halinde devletin verdiği teşvikleri de alabilirsin' yanıtı aldım.

"BABAMDAN KALAN ARSA VE ARABAYI SATTIM"

Bunun üzerine babamdan kalan arsa ve arabayı da satarak 100 bin dolara tamamladım. Ancak vergi bahanesi çıkardılar. "Para Avrupa'da olduğu için Avrupa Merkez Bankası vergi çıkarıyor. 40 bin dolarlık vergiyi ödemen halinde paranı alabilirsin" dediler. G.Ö "Bunun üzerine kredi çekerek yatırdım. Hesabıma girdiğimde 285 bin dolar olan paramdan 120 bin doların çekildiğini gördüm" dedi.