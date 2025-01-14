Yok böyle dolandırıcılık! Onlar istedi defalarca binlerce dolar gönderdi
Gaziantep’te yaşayan evli ve iki çocuk annesi D.Ö., internet üzerinden yapılan bir dolandırıcılık kurbanı oldu. Ünlü isimler ve devlet büyüklerinin fotoğraflarını kullanarak sahte yatırım reklamlarıyla insanları kandıran dolandırıcılar kadını yaklaşık 6 milyon lira dolandırdı.
Gaziantepli D.Ö. geçen yıl sosyal medyada ünlülerin resimlerinin de olduğu yatırım reklamının yer aldığı internet sitesini ziyaret etti.
1000 TL YATIRARAK BAŞLADI
Kısa bir süre sonra Ankara'dan aradığını ve adının Yusuf Kandemir olduğunu söyleyen kişinin, "Şirketten kâr payı alacaksınız. Burası büyük bir şirket, ünlü sanatçılar da burada" deyince D.Ö. (54), adrese üye olup 1000 TL yatırarak sisteme dahil oldu. Sonrasında uzman olduğunu söyleyen kişi, D.Ö.'ye bir site üzerinden hesap açtırdı. D.Ö.'ye buraya yatırdığı paraları dolara çevirip kendi sistemlerine dahil ettiklerini söylediler.
BAHANELER ART ARDA GELDİ: TEŞVİK DE ALABİLİRSİN
Önce birikim yaptığı döviz ve altınları yatırdığını belirten D.Ö. "Bir süre sonra sistemden çıkmak istedim. Ancak '100 bin doların altında çıkışa müsaade etmiyoruz' dediler. 'Paranı yüz bin dolara tamamlaman halinde devletin verdiği teşvikleri de alabilirsin' yanıtı aldım.
"BABAMDAN KALAN ARSA VE ARABAYI SATTIM"
Bunun üzerine babamdan kalan arsa ve arabayı da satarak 100 bin dolara tamamladım. Ancak vergi bahanesi çıkardılar. "Para Avrupa'da olduğu için Avrupa Merkez Bankası vergi çıkarıyor. 40 bin dolarlık vergiyi ödemen halinde paranı alabilirsin" dediler. G.Ö "Bunun üzerine kredi çekerek yatırdım. Hesabıma girdiğimde 285 bin dolar olan paramdan 120 bin doların çekildiğini gördüm" dedi.
AVRUPA MERKEZ BANKASI'NA BASKIN OLMUŞ...
Birkaç gün sonra uzmana ulaşamayınca üst yönetici konumundaki kadını aradığını belirten D.Ö. "Bana 'Avrupa Merkez Bankası'na baskın olmuş, orada polis var, soruşturma sürüyor. Senin paranı e-döviz olarak göndereyim" dedi. 2 bin dolar istedi. Gönderdim ama 15-20 gün geçmesine rağmen hiçbir şey gelmedi. Sonra 4 bin dolar avukat parası istedi. Onu da gönderdim. Bir daha da kendisine ulaşamadım. Yaklaşık 165 bin dolar (6 milyon lira) dolandırıldığını anlayan D.Ö. şikâyetçi oldu.
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