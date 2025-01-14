Bursa'da cami tuvaletinde ceset bulundu
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa İnegöl'de, İshakpaşa Camisi tuvaletinde bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda cesedin 68 yaşındaki Hasan Ö'ye ait olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin araştırmalar sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cami tuvaletinde bir kişinin cesedi bulundu.
Cuma Mahallesi'ndeki İshakpaşa Camisi tuvaletinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Ö. (68) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Hasan Ö'nün cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.