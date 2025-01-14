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BUDO'nun bazı seferlerine fırtına engeli!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 08:47
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BUDO’nun bazı seferlerine fırtına engeli!

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

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BUDO’nun bazı seferlerine fırtına engeli! BUDO’nun bazı seferlerine fırtına engeli! BUDO’nun bazı seferlerine fırtına engeli!

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