Samsun'da iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Samsun'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, İlkadım Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesindeki çatı malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.A.'nın Atakum ilçesindeki iş yerini kiralayan M.G. işler kötüye gidince iş yerini kapatma kararı aldı.
Ancak içerideki eşyaları boşaltmadı. İş yeri sahibi A.A. ile kiracısı M.G. arasında anlaşmazlık çıktı. Yargıya taşınan olayda A.A.'nın mahkeme kararıyla tahliyesine karar verildi.
Buna öfkelenen M.G. yanında S.A. ile A.A.'nın kendi iş yerine gidip konuşmak istedi. İkili, A.A.'nın olumsuz cevap vermesi üzerine tabancayla 4 el ateş açıp kaçtı.
Tabancadan çıkan 4 kurşun iş yerinin yazıhane camına isabet etti. Olaydan yaralanan olmazken, M.G. ve S.A. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sınav yeri sorgulama
- Bilim insanları uyarıyor: Günlük alışkanlıklarınız Alzheimer riskinizi ele veriyor!
- Meyvelerin isimleri nereden geliyor? Bu meyvelerin gerçek isimlerini hiç duymadınız!
- Karneler bu cuma verilecek mi, ne zaman? 2024-2025 Sömestr tatili kaç gün sürecek?
- e-Bordro sorgulama ekranı e-Devlet | 2025 e-Bordro ne zaman yayımlanır?
- Türkiye’nin en uzun caddesi: Dünya listesinde zirvede!
- Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?
- Kalp damarlarını pıhtı riskine karşı korumanın yollarını
- 14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?
- Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!
- Tek dersten kalan belge alır mı? 1 dersi zayıf olana Takdir-Teşekkür belgesi verilir mi?
- Bedia Ener Öztep neden öldü, hastalığı neydi? Usta oyuncu Bedia Ener kimdir?