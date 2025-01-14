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Sarıyer'de otomobilin üzerine istinat duvarı çöktü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 13:03
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Sarıyer’de otomobilin üzerine istinat duvarı çöktü

İstanbul Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobil hasar görürken can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yol, belediye ekiplerinin molozları temizlemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Sarıyer'de yağış nedeniyle istinat duvarının üzerine yıkıldığı park halindeki otomobilde hasar oluştu.Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil hasar görürken yol trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerince molozların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Sarıyer’de otomobilin üzerine istinat duvarı çöktü Sarıyer’de otomobilin üzerine istinat duvarı çöktü Sarıyer’de otomobilin üzerine istinat duvarı çöktü
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