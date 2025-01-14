Cumhuriyet'in haberine göre Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sürpriz bir sağlık sorunum nedeniyle hastanedeyim YouTube yayınlarıma bu yüzden ara vermek zorunda kaldım, özür dilerim. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim, en yakın zamanda yine burada görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.