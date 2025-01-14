Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı
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Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Özdil yaptığı paylaşımda 'Sürpriz bir sağlık sorunum nedeniyle hastanedeyim YouTube yayınlarıma bu yüzden ara vermek zorunda kaldım' ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet'in haberine göre Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sürpriz bir sağlık sorunum nedeniyle hastanedeyim YouTube yayınlarıma bu yüzden ara vermek zorunda kaldım, özür dilerim. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim, en yakın zamanda yine burada görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.