İstanbul’da sahte alkol kaynaklı 2 ölüm

Bakırkör'de yaşayan Gültekin Memecan (62) ve iki arkadaşı birlikte alkol aldıktan sonra ayrılarak evlerine gitti. Ancak bir süre sonra Memecan'ın 2 arkadaşı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada şahıslar Memecan'ı arayarak durumu bildirdi. Ancak Memecan kendisinde herhangi bir belirti olmadığını belirterek alkol tüketmeye devam etti. Memacan da bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kardeşinin ölüm haberini alarak Adli Tıp Kurumuna gelen Gültekin Memeca'nın abisi Erdal Memecan, "Perşembe günü arkadaşları ile içerken arkadaşları hastaneye gidiyor. Bizim birader kendini iyi hissettiği için hastaneye gitmeyi kabul etmiyor. Pazartesi sabahı fenalaşıyor. Ev arkadaşı hastaneye kaldırıyor. 09.00 gibi entübe ediliyor. Gece ölüyor. Sürekli içerdi. Sahte alkolü nereden aldığını tam olarak bilmiyoruz. Eminönü bölgesinde diye duyduk. Eşinden ayrılmıştı, pek görüşemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Sahte alkol tüketimine tepki gösteren Erdal Memecan, "Sahte alkol içmesinler. Bile bile zehir yani. Bile bile tüketmeleri bana mantıksız geliyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'' diye konuştu.

Sahte alkolden bir diğer ölüm ise Başakşehir'de yaşandı. Pazartesi günü sahte alkol tüketen Türkmenistan uyruklu Agajan Başimov (34) bir süre sonra fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Başimov tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.