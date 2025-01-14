Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (DHA)

Kent merkezinde yer yer devam eden kar yağışı Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerde ise etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne'de hafif kar yağışının yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda da kar etkisini devam ettiriyor. Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Karın yoğun olduğu bölgelerde İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.