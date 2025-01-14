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Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 14:32
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Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Trakya'da pazar günü başlayan kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

Trakya'da pazar günü başlayan ve yer yer süren kar yağışı, bugün yüksek kesimlerde etkili oluyor.

O İLÇEDE EĞİTİME ARA!

Edirne'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Uzunköprü ilçesinde tüm okullar, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (DHA)Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (DHA)

Kent merkezinde yer yer devam eden kar yağışı Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerde ise etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne'de hafif kar yağışının yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda da kar etkisini devam ettiriyor. Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Karın yoğun olduğu bölgelerde İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

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