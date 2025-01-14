Bolu’da köpeğe çarpmamak için ağaca çarptı

Kaza, Aktaş mahallesi Öney sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öney Sokak üzerinden Süreyya Sokak istikametine seyir halinde olan F.T. idaresindeki 14 ABF 035 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Yoldan çıkan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği yolda polis ekipleri bir süre kontrollü bir şekilde ulaşım sağladı. Çekici yardımıyla otomobil yoldan kaldırılırken, araç da maddi hasar oluştu.