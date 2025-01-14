Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında flaş gelişme! Yakalama kararı
Muğla Datça'da alkollü şekilde milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpan ve ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmanın ardından adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti. Yaşanan gelişmenin ardından savcılık karara itiraz etti. Tahliye olan Emre Ali Önder'in tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Muğla Datça'da alkollü şekilde milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpan ve ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmanın ardından adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti. Yaşanan gelişmenin ardından savcılık karara itiraz etti. Tahliye olan Emre Ali Önder'in tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İlkan Karaman'ın trafik kazasında yaşamını yitirmesine sebep olan alkollü sürücü Emre Ali Önder hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Önder, çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmiş Cumhuriyet Başsavcılığı verilen tahliye kararına itirazda bulunmuştu.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl Muğla'nın Datça ilçesinde otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne yol açan alkollü sürücü Emre Ali Önder, hakim karşısına çıkmıştı. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla iki yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Önder, ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Önder, yaptığı savunmada, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etmişti ve mahkeme, Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetmişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu karara itiraz etti.