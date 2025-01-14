Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücü hakkında flaş gelişme! Yakalama kararı

İlkan Karaman'ın kaza geçirdiği bölge (İHA)

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Muğla'nın Datça ilçesinde otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne yol açan alkollü sürücü Emre Ali Önder, hakim karşısına çıkmıştı. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla iki yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Önder, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Önder, yaptığı savunmada, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etmişti ve mahkeme, Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetmişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu karara itiraz etti.