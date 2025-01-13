"Kuş cenneti" Sultan Sazlığı'nda yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı | Fotoğraf-AA

ALEVLER YÜKSELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ovaçiftlik Mahallesi ve Sindelhöyük Mahallesi sınırlarında yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangın dron ile havadan da görüntülenirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.