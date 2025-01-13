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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 21:42
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Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray’da lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında Aksaray Nevşehir kara yolu Gençosman köyü yakınlarında meydana geldi.

Musa Kaya (39) yönetimindeki 68 ADR 550 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Musa Kaya, eşi Fadimana Kaya (28) çocukları Ramazan Kaya (12), Muhammed Kaya (7) ve annesi Fidan Kaya (64) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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