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Kayseri'de sürücü ters şeritten gitti cezadan kaçamadı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 23:03
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Kayseri’de sürücü ters şeritten gitti cezadan kaçamadı!

Kayseri'de ters şeritten giden araç sürücüsünün görüntüleri üzerine inceleme yapan ekipler şahsı tespit etti. Ekipler sürücüye 9 bin 267 lira ceza uyguladı.

Kayseri'de ters şeritten giden araç sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan "bir araç ters yönde ilerledi" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uyguladı.

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Kayseri’de sürücü ters şeritten gitti cezadan kaçamadı! Kayseri’de sürücü ters şeritten gitti cezadan kaçamadı! Kayseri’de sürücü ters şeritten gitti cezadan kaçamadı!
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