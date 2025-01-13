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Bunalıma giren şahıs dehşet saçtı! Kendini bıçakladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 23:07 Güncelleme: 13.01.2025 23:09
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Bunalıma giren şahıs dehşet saçtı! Kendini bıçakladı

Aksaray’da bunalıma giren şahı sokak ortasında elindeki ekmek bıçağıyla kolunu keserek kendine zarar verdi. Polis ekiplerinin gelmesiyle bıçağı boğazına dayayıp yanına kimseyi yaklaştırmayan şahsın olu kanlar içinde kalırken polisin ikna çabaları sonucu elindeki bıçağı bıraktı.

Aksaray'da girdiği bunalım sonucu elindeki ekmek bıçağıyla sokak ortasında kolunu keserek kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin gelmesiyle bıçağı boğazına dayayıp yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren B.İ. (22) eline geçirdiği ekmek bıçağıyla sokak ortasında kolunu kesmeye başladı. Şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden B.İ., yolun karşısına geçerek elindeki bıçağı boynuna dayayıp ekipleri kendine yaklaştırmadı.

“Kaybedecek bir şeyim yok” diyen şahıs bıçakla kendini yaraladı | Fotoğraf-İHA“Kaybedecek bir şeyim yok” diyen şahıs bıçakla kendini yaraladı | Fotoğraf-İHA

Elindeki bıçakla defalarca kolunu kesen şahıs, polisin yaklaşmak istemesiyle bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri şahsın etrafını sararken, polis ekiplerince sigara ikram edilen şahıs kendini bıçaklamaya devam etti.

"ARTIK SIKILDIM ANLIYOR MUSUN?"

Polisten uzaklaşmak isteyen şahıs, "Yaklaşma keserim. Bak şah damarımda bıçak var. Sakın yaklaşma. Konuşmayı falan geçin, ben bu hayattan artık sıkıldım anlıyor musun beni? Bu hayatıma son veririm. Benim kaybedecek bir şeyim yok, bak yaklaşma" dedi. Yaklaşık 16 bekçi ve polisten oluşan kolluk kuvveti, şahısla muhabbet ederek ikna etmeyi başardı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

İkna olan şahıs elindeki bıçağı atarak teslim olurken, kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı. Kolu sarılmak suretiyle kanaması durdurulan şahıs, daha sonra polis gözetiminde ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bunalıma giren şahıs dehşet saçtı! Kendini bıçakladı Bunalıma giren şahıs dehşet saçtı! Kendini bıçakladı Bunalıma giren şahıs dehşet saçtı! Kendini bıçakladı
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