Bunalıma giren şahıs dehşet saçtı! Kendini bıçakladı

“Kaybedecek bir şeyim yok” diyen şahıs bıçakla kendini yaraladı | Fotoğraf-İHA

Elindeki bıçakla defalarca kolunu kesen şahıs, polisin yaklaşmak istemesiyle bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri şahsın etrafını sararken, polis ekiplerince sigara ikram edilen şahıs kendini bıçaklamaya devam etti.

"ARTIK SIKILDIM ANLIYOR MUSUN?"

Polisten uzaklaşmak isteyen şahıs, "Yaklaşma keserim. Bak şah damarımda bıçak var. Sakın yaklaşma. Konuşmayı falan geçin, ben bu hayattan artık sıkıldım anlıyor musun beni? Bu hayatıma son veririm. Benim kaybedecek bir şeyim yok, bak yaklaşma" dedi. Yaklaşık 16 bekçi ve polisten oluşan kolluk kuvveti, şahısla muhabbet ederek ikna etmeyi başardı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

İkna olan şahıs elindeki bıçağı atarak teslim olurken, kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı. Kolu sarılmak suretiyle kanaması durdurulan şahıs, daha sonra polis gözetiminde ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.