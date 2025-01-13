Bolu’da yangın paniği! Davlumbaz faciaya neden oluyordu

Bolu'da bir dairede elektrik arızası sebebiyle davlumbazdan çıkan yangın korkuttu.

Yangın, akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1'inci katında elektrik arızası sebebiyle davlumbaz yangın çıkarttı.

MUTFAKTA HASAR OLUŞTU

Ev halkının dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Evdeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde gerekli soğutma işlemlerini yaparak, dumanı tahliye etti. Yangında evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.