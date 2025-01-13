13 Ocak 2025, Pazartesi
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Kastamonu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 23:13
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Kastamonu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü!

Kastamonu’nun yüksek kesimleri, yağan kar ile beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının kentte gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimleri, yağan kar ile beyaza büründü.

ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Devrekani ilçesinde etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının kentte gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor.

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Kastamonu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü! Kastamonu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü! Kastamonu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü!
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