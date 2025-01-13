Kastamonu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü!
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kastamonu’nun yüksek kesimleri, yağan kar ile beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının kentte gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor.
Kastamonu'nun yüksek kesimleri, yağan kar ile beyaza büründü.
ETKİSİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Devrekani ilçesinde etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının kentte gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor.