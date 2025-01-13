13 Ocak 2025, Pazartesi
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Güney Marmara'da deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 23:17
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Güney Marmara’da deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat!

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15 ile Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

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Güney Marmara’da deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat! Güney Marmara’da deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat! Güney Marmara’da deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat!
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