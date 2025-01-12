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Zonguldak'ta şüpheli olarak durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 15:03 Güncelleme: 12.01.2025 15:03
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Zonguldak’ta şüpheli olarak durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartallarının şüphe olarak durdurdukları araçtan uyuşturucu madde çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.00 sıralarında ilçenin Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yüksek sesle müzik yayını yapan R.Ç. idaresindeki 67 AEA 360 plakalı otomobil, Gece Kartalları tarafından durduruldu. Ekipler daha sonra şahsı araçtan indirerek üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada şahsın üzerinden bir miktar olduğu tespit edilen Metamfetamin isimli Uyuşturucu madde, çakmak ve gaz tüpü çıktı.

ŞÜPHELİ OLARAK DURDURULAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerce göz altına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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