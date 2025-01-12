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Siirt’te devrilmek üzere olan aydınlatma direği tehlike saçıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 15:05
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Siirt’te devrilmek üzere olan aydınlatma direği tehlike saçıyor

Siirt’te aydınlatma direğinin eğilmiş vaziyette olması vatandaşlar için tehlike arz ediyor.

Kooperatif Mahallesi ait cadde üzerindeki eğri vaziyetteki aydınlatma direği tehlike saçıyor. Demir direğin eğri vaziyetteki görünümü caddede vatandaşları tehlikeye atıyor.

DEVRİLMEK ÜZERE OLAN AYDINLATMA DİREĞİ TEHLİKE SAÇIYOR

Devrilme tehlikesi bulunan demir direğe, yoldan geçen yayaların can güvenliğini tehlikeye atmaması adına yetkili birimlerce müdahale edilmesi isteniyor. Mahalle sakini Şükrü Dündar, "Direk eğrilmiş, içinde elektrik var. Bütün vatandaşlar, çocuklar buradan geçiyor. Çocuklar okuldan gelince buraya çıkıp oynuyorlar. Hepsi elektriktir. Çok tehlikelidir. Biran önce düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

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