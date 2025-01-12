Siirt’te devrilmek üzere olan aydınlatma direği tehlike saçıyor

Kooperatif Mahallesi ait cadde üzerindeki eğri vaziyetteki aydınlatma direği tehlike saçıyor. Demir direğin eğri vaziyetteki görünümü caddede vatandaşları tehlikeye atıyor.

Devrilme tehlikesi bulunan demir direğe, yoldan geçen yayaların can güvenliğini tehlikeye atmaması adına yetkili birimlerce müdahale edilmesi isteniyor. Mahalle sakini Şükrü Dündar, "Direk eğrilmiş, içinde elektrik var. Bütün vatandaşlar, çocuklar buradan geçiyor. Çocuklar okuldan gelince buraya çıkıp oynuyorlar. Hepsi elektriktir. Çok tehlikelidir. Biran önce düzeltilmesini istiyoruz" dedi.